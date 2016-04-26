مصرع عامل وإصابة 2 آخرين اختناقًا داخل بئر صرف صحي بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتهم بحالة اختناق داخل بئر صرف صحي بمنزلهم في سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج يفيد بسقوط بعض الأشخاص داخل بئر صرف صحي بناحية غرب شارع ترعة نجع حمادي دائرة المركز .

انتقلت علي الفور وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين وفاة رجب ضاحي 19 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية إثر إختناق داخل بئر صرف صحي بمنزله وإصابة كل من : “صابر عوض 40 عاما حداد، وعبدالله حمادة 20 عاما عامل”، أثناء قيامهم بالنزول للبئر لإنقاذ المذكور أصيبا بحالة اختناق نتيجة تصاعد الغازات داخل البئر.

تم انتشال الجثة والمصابين ونقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2673 جنح المركز، وجار العرض علي النيابة العامة.