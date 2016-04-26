ليلة_الأبطال - أوبلاك: نريد أن نثبت استحقاقنا الوجود بين الكبار

(إفي) قال السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين أن الفريق المدريدي يريد البرهنة على أنه يستحق التواجد في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.

وقال أوبلاك: "بايرن يمتلك لاعبين جيدين، لكننا لا نشعر بالخوف، لأنهم لاعبي كرة قدم مثلنا".

وأضاف أوبلاك في تصريحاته "لاعبو الفريق تربطهم علاقة جيدة في غرف الملابس. هناك أجواء رائعة دائما. نمر بفترة نريد الاستمتاع بها البرهنة على أننا نستحق التواجد في هذه المكانة. لدينا شغف كبير لخوض هذه المباراة".

وعن منافس "الروخيلانكوس" في المباراة، العملاق البافاري، قال "لا نشعر بالخوف. نحن لاعبي كرة قدم. لا أحد في أتلتيكو يشعر بالخوف من المنافس، ولكننا نعلم جيدا أنه فريق كبير، ويمكنهم حسم المباراة في أي وقت".

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره بايرن ميونخ على ملعب "فيسنتي كالديرون" غدا الأربعاء في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.