أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قراران للسيسى للبحث عن البترول بخليج السويس وغرب النيل

Google+ Print
قراران للسيسى للبحث عن البترول بخليج السويس وغرب النيل قراران للسيسى للبحث عن البترول بخليج السويس وغرب النيل
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح رقم 109 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى.فى" وشركة "جى دى اف سويس أشر فى بى.فى" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة أشر فى بخليج السويس، وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة "اى بى آر انرجى ريسوسيز، الأربعاء تى دى "إم إى أى"، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل، وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.


>- اليوم.. السيسي وملك البحرين يشهدان توقيع اتفاقيات ويتحدثان للإعلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان