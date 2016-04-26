قراران للسيسى للبحث عن البترول بخليج السويس وغرب النيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 109 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى.فى" وشركة "جى دى اف سويس أشر فى بى.فى" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة أشر فى بخليج السويس، وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة "اى بى آر انرجى ريسوسيز، الأربعاء تى دى "إم إى أى"، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل، وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

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