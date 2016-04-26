محمد بن زايد يفتتح مجمع الحصن لمعالجة الغاز الحامض في الغربية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ماضية في ترسيخ مكانتها ودورها المتقدم كمزود عالمي رئيس للطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي حيث افتتح رسميا مجمع معالجة الغاز الحامض في حقل شاه التابع لشركة الحصن للغاز والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ملتزمة باستمرارية تطوير قطاع النفط والغاز الذي يعد أحد الروافد الرئيسة لاقتصادنا الوطني ولجهود التطوير الشامل في الدولة .

وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تستند إلى ركائز صلبة فقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " مبدأ تسخير كل الموارد لمصلحة الإنسان لتمكينه من مواصلة دوره في بناء الوطن وتعزيز مسيرته..

ونحن مستمرون في التخطيط بعيد المدى وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد سموه التزام دولة الإمارات بدورها كمزود عالمي للطاقة وحرصها على الاستثمار الأمثل للموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة مع التركيز على الأنشطة القائمة على التكنولوجيا المتطورة لتعزيز القيمة الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.

وأشاد سموه بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وكوادرها الإماراتية المتميزة التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع المهم الذي يشكل انطلاقة جديدة لقطاع النفط والغاز في الدولة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لمنشآت الحصن للغاز بعدد من الكوادر البشرية المواطنة العاملة في المصنع واطلع على تجارب ومساهمات المرأة الإماراتية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حيث أكد سموه أن وجود المرأة الإماراتية في هذا القطاع يعتبر مصدر فخر ودليلا على نجاح سياسة الاستثمار في تعزيز قدرات وكفاءات ومهارات الكوادر البشرية المواطنة وتطويرها.

رافق سموه في الجولة .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مجمع الحصن للغاز معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها و"فيكي هولاب" الرئيس ومدير العمليات والرئيس التنفيذي المقبل لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم" التي شاركت أدنوك في تطوير المشروع وسيف أحمد الغفلي الرئيس التنفيذي لشركة الحصن للغاز وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أدنوك.