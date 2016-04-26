حراس فلسطينيون يطردون مستوطنين حاولوا اقتحام المسجد الأقصى

تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك بفلسطين صباح الثلاثاء، من طرد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، خلال محاولتهم أداء طقوس وشعائر تلمودية داخله.

وقال شهود عيان، أن الحراس أجبروا عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المصاحبة للمستوطنين على إخراجهم من الأقصى، وسط أجواء شديدة التوتر، عقب محاولة آخرين إقامة رقصات استفزازية أمام باب السلسلة، ولكنهم تمكنوا من طردهم.

فى الوقت نفسه، واصل المستوطنون اقتحامهم للأقصى بمجموعات متتالية، يتقدم كل مجموعة "مرشد" يتلو روايات تلمودية أسطورية وخرافية حول أُكذوبة الهيكل مكان المسجد، فيما تصدى المصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكانت الأوقاف الإسلامية أعلنت جهوزيتها الكاملة عبر حراسها وسدنتها لمنع أية محاولة من المستوطنين إقامة صلوات وشعائر تلمودية داخل المسجد، حيث تم إحباط محاولات متكررة لإقامة مثل تلك الطقوس خلال اليومين الماضيين، من أيام عيد "الفصح العبرى".

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