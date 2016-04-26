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أتباع مقتدى الصدر يتجمعون فى ساحة التحرير وسط بغداد

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أتباع مقتدى الصدر يتجمعون فى ساحة التحرير وسط بغداد أتباع مقتدى الصدر يتجمعون فى ساحة التحرير وسط بغداد

>توجه أنصار رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، إلى وسط العاصمة العراقية بغداد قبيل عقد جلسة مقررة للبرلمان من أجل الضغط للتصويت على حكومة جديدة، وأغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية ‘لى ساحة التحرير، بالأسلاك الشائكة والحواجز الاسمنتية.

ووصل الآلاف من أنصار الصدر هناك فجر اليوم الثلاثاء، للانضمام إلى آخرين كانوا يعتصمون منذ أسبوعين، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور فى أنحاء كبيرة من بغداد، ولوح المحتجون بالأعلام العراقية ورددوا أغانى تشيد بالصدر.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد عرض تشكيلة حكومية جديدة إلا ان الكتل السياسية رفضت أسماء المرشحين، كما أدى تأجيل التصويت على تشكيلة أخرى الى اعتصام نواب داخل مجلس النواب مطالبين بتنحى القيادات السياسية الكبرى فى البلاد، من ضمنهم العبادى .

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مصر 365