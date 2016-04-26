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حبس​ ​6​ ​متظاهرين لاتهامهم بـ«التظاهر دون تصريح» في أسوان

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حبس​ ​6​ ​متظاهرين لاتهامهم بـ«التظاهر دون تصريح» في أسوان حبس​ ​6​ ​متظاهرين لاتهامهم بـ«التظاهر دون تصريح» في أسوان

أرشيفية

قررت النيابة العامة بأسوان، حبس 6 متظاهرين، اليوم الثلاثاء، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، حسما أفاد مراسلنا .

وكان قد تم القبض على المتهمين، أمس الإثنين، وهم “وفاء عشري، ميسرة عبدون، جوزيف فوزي، محمد حسن، أشرف جمال، محمد خُضير، وكرم عبد الفتاح”.

كما تم إطلاق سراح وفاء عشري، من قسم أول أسوان، فيما تحرر محضر للمتظاهرين المتبقيين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المتظاهرون خرجوا للتجمع في ميدان الشهداء أمام محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، تضامنًا مع الدعوات التي أطلقت على مستوى الجمهورية للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية.

ورفع المشاركون بوسترات، ولافتات مكتوب عليها عبارات مختلفة ترفض ضم جزيرتي تيران، وصنافير للسعودية.

 

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