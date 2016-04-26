محمد يوسف لـ في الجول: سموحة صعب على الأهلي لهذا السبب.. وخطورته في اسمين

لا يوجد أفضل من محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي وسموحة ليوجه رسالة إلى الفريق الأحمر قبل مواجهة اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويستضيف سموحة منافسه الأهلي اليوم الثلاثاء في الجولة الـ25 من الدوري.

واستطلع FilGoal.com رأي يوسف في المباراة، والنصيحة التي يوجهها للفريق الأحمر.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "المباراة ستكون صعبة جدا على الأهلي، فسموحة استعاد بريقه ويريد المنافسة على المركز الثاني أو الثالث".

وتابع "الأهلي أيضا يريد أن يوسع فارق النقاط في الصدارة لصالحه، ولذلك لا يمكن أبدا توقع نتيجة هذه المباراة".

وأشار المدرب الذي بدأ الموسم الجاري مدربا لسموحة إلى مصادر الخطورة في الفريق السكندري.

وأوضح "خطورة سموحة الهجومية ستكون في أحمد تمساح وحسام باولو بسبب التفاهم الكبير بينهما، وهذا بالطبع سيمثل خطورة على مرمى شريف إكرامي".