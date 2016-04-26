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الحكومة: الانتهاء من مناقصة توريد ألبان الأطفال وبيعه بـ3.5 جنيه للمستهلك

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الحكومة: الانتهاء من مناقصة توريد ألبان الأطفال وبيعه بـ3.5 جنيه للمستهلك الحكومة: الانتهاء من مناقصة توريد ألبان الأطفال وبيعه بـ3.5 جنيه للمستهلك

المهندس شريف إسماعيل

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية وزارة الصحة بشأن مناقصة لبن الأطفال. وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الوزارة نجحت فى الانتهاء من مناقصة توريد ألبان الأطفال، لافتا على أنه تم إلغاء الأمر المباشر السابق، وتم لأول مرة عمل مناقصة لتوريد ألبان بين الشركات المنافسة. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء أنه تمت الترسية على أرخص سعر وأعلى جودة، حيث بلغ السعر 26 جنيها للعلبة من الشركة شامل النقل والتخزين والتوزيع وفتح الاعتماد البنكى، وكان ذلك لشركة المصرية للأدوية. وأوضح الوزير أن سيتم بيعها للمستهلك بـ3.5 جنيه ونصف فقط، مشيرا إلى أنه تم تغير مواصفات الألبان حتى يكون مثل المواصفات الأوروبية بمشاركة عدد من الخبراء ووزارة التجارة والصناعة، وموضحا أنه تم وضع شرط آخر أن يكون اللبن المستورد متداول فى البلد المنشأ . وأكد عماد أنه تم طرح المناقصة لأول مرة تقدمت 9 شركات لشراء الكرسات وتقدم شركة واحدة فقط، ما أدى لإلغاء المناقصة، وتم طرحها مرة أخرى وتمت الترسية الفنية على ثلاث شركات بلجيكا وفرنسية وسويسرية. وأضاف قائلا: “قمنا بعد ذلك بعمل الممارسة المالية، حيث تقدمت مالتى فارم بسعر 29.5 والمصرية للأدوية 30 جنيها، موضحا أنه تم طرح الموضوع على المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية الذى أكد أنه لنا الحق فى تُمارس مع الشركات مرة أخرى وقمنا بتخفيض السعر إلى 26 جنيها، مؤكدا أنه سيتم توفير 56 مليون جنيه لميزانية الدولة بعد هذا الأمر.

 

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