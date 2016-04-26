وزير السياحة يحضر قداس الكنيسة المصرية في دبي

حضر محمد يحيي راشد وزير السياحة قداس الكنيسة المصرية مارمينا في دبي ، للمشاركة في الاحتفال بأعياد الأقباط ،وذلك على هامش مشاركته في معرض السياحة والسفر الدولى بدبي، وذلك بحضور السفير شريف البديوي قنصل مصر العام في دبي و الإمارات الشمالية.

ووجه الوزير تهنئة للكنيسة بهذه المناسبة، و قام بدعوة الحضور لقضاء إجازاتهم بمصر، مؤكدًا على أن المواطن المصري سفيرا لبلاده في دول المقر، و موجهًا لهم و لكافة الجالية المصرية الكبيرة في الإمارات الشقيقة التحية والدعوة لزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة وتراثها الحضاري الفريد.