أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اللجنة الدينية بالبرلمان: نواجه فتاوى السلفيين بتشريعات بالتنسيق مع الأزهر

Google+ Print
اللجنة الدينية بالبرلمان: نواجه فتاوى السلفيين بتشريعات بالتنسيق مع الأزهر اللجنة الدينية بالبرلمان: نواجه فتاوى السلفيين بتشريعات بالتنسيق مع الأزهر

رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث مع الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف قانون يجرم إصدار فتاوى تثير الفتن، وتخرج من غير أهل المتخصصين من قيادات الدعوة السلفية.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش فى أول اجتماع لها الفتاوى التى تصدر وتتعلق بتحريم أشياء غير محرمة، وستتواصل مع المؤسسات الدينية الرسمية لمواجهة مثل تلك الفتاوى عبر تشريعات قانونية، موضحا أن اللجنة لديها أجندة ستتعامل معها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف. وتابع أسامة العبد، أن هناك أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية يرون ضرورة أن يكون هناك تشريع يجرم كل من يصدر فتاوى من غير أهل التخصص، وهو ما ستناقشه اللجنة مع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا