اللجنة الدينية بالبرلمان: نواجه فتاوى السلفيين بتشريعات بالتنسيق مع الأزهر

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث مع الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف قانون يجرم إصدار فتاوى تثير الفتن، وتخرج من غير أهل المتخصصين من قيادات الدعوة السلفية.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش فى أول اجتماع لها الفتاوى التى تصدر وتتعلق بتحريم أشياء غير محرمة، وستتواصل مع المؤسسات الدينية الرسمية لمواجهة مثل تلك الفتاوى عبر تشريعات قانونية، موضحا أن اللجنة لديها أجندة ستتعامل معها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف. وتابع أسامة العبد، أن هناك أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية يرون ضرورة أن يكون هناك تشريع يجرم كل من يصدر فتاوى من غير أهل التخصص، وهو ما ستناقشه اللجنة مع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.