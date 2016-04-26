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«السادات» يطالب بالإفراج عن محتجزي تظاهرات 25 أبريل

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«السادات» يطالب بالإفراج عن محتجزي تظاهرات 25 أبريل «السادات» يطالب بالإفراج عن محتجزي تظاهرات 25 أبريل

النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية

طالب النائب محمد أنور السادات  رئيس لجنة حقوق الانسان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإصدار توجيهاته بالإفراج الفورى عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو إعتداء على منشآت الدولة موضحا أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والغنف المضاد.

وأكد السادات أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطرحقيقى على بنية المجتمع ونظامه السياسى وإستنفاذ للطاقات وتصعيد لمواجهات لا طائل من ورائها . وطالب القيادة السياسية بضرورة تبنى حوار موضوعى حول الملفات محل الخلاف بإعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.

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