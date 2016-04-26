وزير الصحة: 40 مليار حجم تجارة الدواء فى مصر

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إنه تم عقد اجتماع صباح اليوم الثلاثاء جمع رئيس الوزراء ونقيب الصيادلة يحيى عبيد بمقر مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا الاجتماع ناقش العديد من الملفات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تم مناقشة إنشاء هيئة سلامة الدواء المصرية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تدعم سرعة إنشاء هذه الهيئة، وإننا ندرس حاليا خاصة أن الهيئة ستكون متداخلة مع عدد من المؤسسات ومنها هيئة الرقابة على الدواء وإدارة الصيادلة ووزارة الصحة.

وكشف الوزير أنه رئيس الوزراء طلب من نقيب الصيادلة ضرورة تقديم دراسة كاملة عن هذا الموضوع، وأنه سيتم إرسال المشروع عقب الانتهاء منه إلى مجلس الدولة ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أنه تم مناقشة خلال الاجتماع على ملف تصدير الدواء المصرى، حيث إن حجم تجارة الدواء فى مصر بلغ 40 مليار الاستيراد فى حين أن حجم التصدير لا يصل لـ400 مليون دولار حجم قليل جدا، خاصة أن مصر لها الريادة فى الدواء فى إفريقيا، لافتا إلى أننا نعمل على تذليل العقبات لزيادة تصدير الدواء والمستلزمات الطبية.

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