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شيخ الأزهر يستقبل ملك البحرين غدا بمقر المشيخة

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شيخ الأزهر يستقبل ملك البحرين غدا بمقر المشيخة شيخ الأزهر يستقبل ملك البحرين غدا بمقر المشيخة
يستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدا الأربعاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بمشيخة الأزهر الشريف، فى زيارة هى الأولى لملك بحرينى للأزهر.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء،بقصر الاتحادية،الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك البحرين، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس والملك إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء جلسة المباحثات مساء اليوم، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.


>اليوم.. السيسى وملك البحرين يشهدان توقيع اتفاقيات ويتحدثان للإعلام

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