وزير الإسكان: افتتاح مشروعات جديدة بـ 1.8 مليار جنيه فى ذكرى تحرير سيناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير ، تستعد لافتتاح عدد من المشروعات في بعض المحافظات، تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، بتكلفة تصل إلى مليار و845 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، إن أول المشروعات الجاهزة للافتتاح، طريق بنى مزار – الباويطى بطول 196 كم ، وسيتم افتتاحه تجريبياً على الطبقة الرابطة، بتكلفة 725 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع هو أحد الطرق الرئيسية ضمن مشروع الطرق القومية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من طريق سيوة / الواحات، فى استكمال محور عرضى بوسط الجمهورية، يربط بين الحدود الغربية و الشرقية، وذلك باستغلال طريق الشيخ فضل / رأس غارب (القائم)، مع ربط مناطق الاستصلاح الجديدة غرب المنيا والواحات البحرية، فضلا عن إقامة أنشطة عمرانية على جانبى الطريق للخروج من الوادى الضيق على جانبى نهر النيل، والمساهمة فى تنمية المنيا والواحات البحرية.

وأوضح أن "الطريق بطول 196 كم مزدوج، وكل اتجاه 3 حارات مرورية، وتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى، لافتتاحه للمرور تجريبيا".

وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن باقى المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال هذه الأيام ضمن احتفالات سيناء، منها محور سيوة – الواحات بطول 360 كم، وتكلفة 970 مليون جنيه، موضحا أن الهدف من المشروع، هو ربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادى الجديد والقاهرة، إضافة إلى ربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات، فضلا عن تنمية الصحراء الغربية، وخلق تجمعات عمرانية جديدة (زراعية وصناعية وسياحية).

ووصف اللواء محمد ناصر الطريق، بأنه أسفلتى بطول 360 كم وعرض 11 مترا، ويشمل 7 نقاط لحرس الحدود، وتم تنفيذه على 3 مراحل بدءا من سيوة وحتى الواحات.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح عدد آخر من المشروعات بمحافظة الدقهلية، وهى مشروع الطريق الدائرى غرب مدينة الجمالية لنقل حركة النقل الثقيل والسيارات المتنوعة خارج الكتلة السكنية لمدينة الجمالية، بطول 2.750 كم، وتكلفة 60 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى ربط حركة المرور بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط خارج الكتلة السكانية والطرق الضيقة بمدينة الجمالية، وتسهيل حركة نقل البضائع من محافظتى الشرقية والدقهلية لميناء دمياط والعكس، بجانب افتتاح مشروع رفع كفاءة طريقى ميت سلسيل / الجواير، بطول 7,9 كم وطريق الدراكسة / منية النصر، وحتى قرية ميت الخولى، واتصاله بالطريق المرصوف دكرنس / المطرية بطول 2,5 كم، بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة هذه الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من هذه الطرق.

وفى محافظة البحيرة، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه سيتم افتتاح مشروع إزدواج طريق ربط المنطقة الصناعية بوادى النطرون بطريق الإسكندرية الصحراوى، مارا بمناطق (النايض – المفصل – المدارس ) لخدمة المنطقة الصناعية وأهالى وادى النطرون وربطها بطريق دير وادى النطرون بطول 16 كم وعرض 16 م، بتكلفة 47 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور من وإلى المنطقة الصناعية بوادي النطرون، وربط المنطقة بدير وادي النطرون، وخدمة أهالي المنطقة.

وأعلن اللواء محمد ناصر: في البحر الأحمر، سيتم افتتاح 15 كم طرقا بعرض 7,5 م، بمدينة حلايب، بتكلفة 12 مليون جنيه، و17 كم طرقا بمدينة شلاتين بتكلفة 7 ملايين جنيه، و4 كم طرقا بمدينة أبورماد بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف ربط هذه المدن والقرى بالطرق الرئيسية المؤدية إليها، وتسهيل حركة المرور بهذه المدن والقرى والمساهمة في تنميتها، فضلا عن رفع روح الإنتماء لدى أهالي المنطقة.

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