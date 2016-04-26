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أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب للمطالبة بإقرار الحد الأدنى الأجور

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أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب للمطالبة بإقرار الحد الأدنى الأجور أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب للمطالبة بإقرار الحد الأدنى الأجور
تظاهر عدد من أصحاب المعاشات صباح اليوم الثلاثاء، بميدان طلعت حرب للمطالبة بتطبيق المادة 27 من الدستور بإقرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ومنح قدامى أصحاب المعاشات علاوة أقدمية بنسبة 20 % لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

كما طالب المتظاهرون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم بصرف الأثر الرجعى لفروق علاوات 2005 ،2006 ،2007 ، بالإضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير اموال المعاشات والبالغة 640 مليار جنيه .

وردد المحتجون هتافات "عاوزين حقوقنا ".. " فين فلوس المعاشات".. " لكل المصريين ".. "إحنا هنضرب لحد الموت ".. "إحنا عددنا بالملايين".

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "نطالب البرلمان برفع الظلم عن أصحاب المعاشات ".. "تطبيق الحد الأدنى والعلاوات ".. "بنموت من الجوع ".

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (1)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (2)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (3)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (4)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (5)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (6)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (7)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (8)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (9)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (10)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (11)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (12)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (13)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (14)

أصحاب المعاشات يتظاهرون بميدان طلعت حرب (15)


>وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات غدا لإقرار الحد الأدنى للمعاشات وتطبيق العلاوة السنوية.. والبدرى فرغلى: البرلمان خذلنا وسندخل فى إضراب عن الطعام والعلاج.. ووكيلة لجنة التضامن: عقد جلسات لمناقشة الأزمة

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