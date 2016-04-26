أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا مع تفاقم أزمة صحية

Google+ Print
ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا مع تفاقم أزمة صحية ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا مع تفاقم أزمة صحية
قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تتجاوز حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا هذا العام حالات الوفاة التى حدثت فى عام 2015 مع تفاقم أزمة صحية تشمل واحدة من أسوأ تفش للحمى الصفراء فى البلاد منذ عشرات السنين.

وقالت المنظمة لرويترز يوم الاثنين إن أنجولا سجلت 2915 حالة وفاة من الملاريا خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل ثمانية آلاف حالة خلال عام 2015 كلها و5500 خلال العام السابق.

وقال هرناندو اجوديلو أوسبينا ممثل منظمة الصحة العالمية فى أنجولا إن "هذا التفشى الجديد للملاريا يدمر البلاد كلها حتى فى الأقاليم التى يقل فيها تفشى المرض نرى انتشار (المرض) والزيادة فى حالات."

وأضاف أن القمامة المكدسة فى لواندا بسبب تخفيضات الميزانية الحكومية وهطول الأمطار على نحو قياسى أسهمت فى زيادة حالات الملاريا والحمى الصفراء والإسهال المزمن.

وتشير بيانات قبل أسبوعين إلى أن تفشى الحمى الصفراء أدى إلى وفاة 225 شخصا على الأقل فى أنجولا و21 فى جمهورية الكونجو الديمقراطية. وحذرت منظمة الصحة العالمية أن هذا الوباء يشكل خطرا عالميا.


>فى اليوم العالمى للملاريا..المرض الطفيلى يقتل أكثر من نصف مليون شخص سنويا

اكتشاف عقار جديد لمقاومة طفيل الملاريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365