ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا مع تفاقم أزمة صحية

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تتجاوز حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا فى أنجولا هذا العام حالات الوفاة التى حدثت فى عام 2015 مع تفاقم أزمة صحية تشمل واحدة من أسوأ تفش للحمى الصفراء فى البلاد منذ عشرات السنين.

وقالت المنظمة لرويترز يوم الاثنين إن أنجولا سجلت 2915 حالة وفاة من الملاريا خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل ثمانية آلاف حالة خلال عام 2015 كلها و5500 خلال العام السابق.

وقال هرناندو اجوديلو أوسبينا ممثل منظمة الصحة العالمية فى أنجولا إن "هذا التفشى الجديد للملاريا يدمر البلاد كلها حتى فى الأقاليم التى يقل فيها تفشى المرض نرى انتشار (المرض) والزيادة فى حالات."

وأضاف أن القمامة المكدسة فى لواندا بسبب تخفيضات الميزانية الحكومية وهطول الأمطار على نحو قياسى أسهمت فى زيادة حالات الملاريا والحمى الصفراء والإسهال المزمن.

وتشير بيانات قبل أسبوعين إلى أن تفشى الحمى الصفراء أدى إلى وفاة 225 شخصا على الأقل فى أنجولا و21 فى جمهورية الكونجو الديمقراطية. وحذرت منظمة الصحة العالمية أن هذا الوباء يشكل خطرا عالميا.

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