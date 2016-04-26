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«فالكون» تنفي تأمينها لحفل «مستقبل طن» بعابدين وامتلاكها أفراد أمن ملتحين

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شريف خالد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعه فالكون

شريف خالد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعه فالكون

نفت شركة فالكون جروب للأمن تأمينها لإحتفاليةحزب مستقبل وطن بميدان عابدين أمس ، وأكدت الشركة أن الحزب لم يتقدم بأى طلبات رسميه او حتى شفويه الى اداره الشركه لتأمين أى فاعليه تخصهم.
> كما نفت الشركة الصورة المتدوالة لعدد من أفراد الأمن والإدعاء أمهم ينتمون للشركة ، موضحه أن الافراد بتلك الصور  لا ينتمون مطلقا للشركه وليس هذا زيها الرسمى ولا يوجد أفراد أمن ملتحين بها.
> يذكر أن عدد من صحفات التواصل الاجتماعي قد تدوالت صورة لأفراد أمن ملتحين ونسبت عدد من المواقع أنهم ينتمون لشركة فالكون وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلاً.

 

 

 

 

 

 

الصورة المتداولة

الصورة المتداولة

 

 

 

 

 

 

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