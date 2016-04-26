«فالكون» تنفي تأمينها لحفل «مستقبل طن» بعابدين وامتلاكها أفراد أمن ملتحين

نفت شركة فالكون جروب للأمن تأمينها لإحتفاليةحزب مستقبل وطن بميدان عابدين أمس ، وأكدت الشركة أن الحزب لم يتقدم بأى طلبات رسميه او حتى شفويه الى اداره الشركه لتأمين أى فاعليه تخصهم.

> كما نفت الشركة الصورة المتدوالة لعدد من أفراد الأمن والإدعاء أمهم ينتمون للشركة ، موضحه أن الافراد بتلك الصور لا ينتمون مطلقا للشركه وليس هذا زيها الرسمى ولا يوجد أفراد أمن ملتحين بها.

> يذكر أن عدد من صحفات التواصل الاجتماعي قد تدوالت صورة لأفراد أمن ملتحين ونسبت عدد من المواقع أنهم ينتمون لشركة فالكون وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلاً.