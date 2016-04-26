صور.. الشوارع تستعد لاستقبال ملك البحرين خلال زيارته للقاهرة

مراسل ONA

زين مسئولو مطار القاهرة الطرق المؤدية إلى المطار بالعلمين المصري والبحريني ، تزامنًا مع زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين للقاهرة .

ويبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين زيارة رسمية للقاهرة مصر ، تستغرق يومين لتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها، حيث تعقد قمة «بحرينية – مصرية» بين الملك حمد والرئيس عبد الفتاح السيسي