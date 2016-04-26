صور.. الشوارع تستعد لاستقبال ملك البحرين خلال زيارته للقاهرة

مراسل ONA
زين مسئولو مطار القاهرة الطرق المؤدية إلى المطار بالعلمين المصري والبحريني ، تزامنًا مع زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين للقاهرة .
ويبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين زيارة رسمية للقاهرة مصر، تستغرق يومين لتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها، حيث تعقد قمة «بحرينية – مصرية» بين الملك حمد والرئيس عبد الفتاح السيسي .
ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات عدة مثل الزراعة والصحة والإعلام وتدريب الكوادر الدبلوماسية والملاحة البحرية وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة والاستثمار والثقافة وغيرها .