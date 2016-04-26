مدرب الأهلي لـ في الجول: نحفز اللاعبين بنتيجة مباراة الذهاب أمام سموحة

رفض أسامة عرابي المدرب العام للأهلي وصف مواجهة فريقه اليوم الثلاثاء مع سموحة بالـ"ثأرية"، مع استخدام الجهاز لنتيجة مباراة الذهاب في الدوري لتحفيز اللاعبين.

ويلتقي متصدر المسابقة بصاحب المركز الرابع بـ41 نقطة ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب، بعدما كان الفريق السكندري قد فاز 3-0 في المواجهة الأولى.

وقال عرابي لـFilGoal.com: "تحفيزنا للاعبين بنتيجة الذهاب بعيد عن الثأر وخلافه. لا نريد توتر وعصبية والتحامات غير مبررة".

وأضاف "لا نفكر بهذا الشكل".

وواصل "درسنا المنافس جيدا، سموحة لديه عناصر مميزة لكن طموحنا كبير".

وأتم "كل انتصار نحققه يقربنا من اللقب، ويزيد من الضغط على المنافسين".

ويتصدر الأهلي المسابقة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، الزمالك.