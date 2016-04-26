بوفون: لقب الدوري يمثل هوية حقبة من تاريخ يوفنتوس

(إفي) أكد قائد يوفنتوس الإيطالي وحارس مرمى الفريق، جانلويجي بوفون، بعد حسم فريقه حسابيا لقب "الإسكوديتو" إثر سقوط منافسه المباشر نابولي أمام روما بهدف نظيف، ليصبح الفارق بينهما 12 نقطة قبل ثلاث جولات، أن هذا الأمر "يمثل هوية حقبة" في تاريخ النادي.

وواصل "البيانكونيري" بهذا التتويج هيمنته على الكرة في إيطاليا بعدما فاز باللقب للموسم الخامس على التوالي والـ32 في تاريخه.

وقال بوفون في مقابلة له مع شبكة "سكاي سبورتس" "لقب الإسكوديتو هذا العام يمثل هوية حقبة، وهو الخامس على التوالي، وتمكنا من تحقيقه بعد انتفاضة هائلة ومذهلة. أتمنى ألا ينتهي الأمر بالنسبة لنا بالفوز أمام فيورنتينا (أمس الأحد) وأن نستمر حتى النهاية من أجل التأكيد على هذه الاستفاقة التي من الصعب أن تتكرر".

وأقر قائد يوفنتوس بأن الفريق مر بلحظات صعبة للغاية، والتي سرعان ما خرج منها بفضل "عمل جماعي كبير".

وقال في هذا الصدد "الفريق مر بلحظات صعبة للغاية شعرنا خلالها بخوف كبير من عدم تكرار الإنجاز، وأن التفاؤل الزائد عن الحد في البداية كان هفوة كبيرة. ولكن بفضل العمل الجماعي للفريق والإدارة القوية التي ساعدتنا وعاقبتنا أيضا عندما كان هناك ضرورة لذلك، استطعنا تحقيق إنجاز معقد للغاية".

وبالتطرق لمستقبل لاعب وسط الفريق، الفرنسي بول بوجبا الذي يعد محط أنظار العديد من الأندية، قال بوفون أنه "يمثل إضافة كبيرة لأي ناد قد ينضم إليه".

وأوضح "الفريق لم يفشل أبدا خلال السنوات الماضية. جميع القرارات التي تم اتخاذها حولت مسيرة الفريق إلى انتصارات. بوجبا نضج كثرا هذا الموسم وتحول من لاعب كبير لقائد داخل الفريق. في رأيي، أعتقد أن لاعب بحجمه، يعتبر إضافة كبيرة لجميع الفرق، وأتمنى أن يمثل الأمر ذاته بالنسبة ليوفنتوس".

واختتم الحارس الأسطوري تصريحاته بالتأكيد على أن "البيانكونيري" بإمكانه منافسة أي فريق، حتى في أوروبا "نعلم أنه بإمكاننا منافسة الجميع في الموسم المقبل، عندما تلعب مباراة مثل التي قدمناها في ميونخ، تتيقن أنه يمكنك منافسة الجميع".