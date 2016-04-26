اكتشاف فيروس قاتل في سمك السلمون

أعلنت شركة أكواتشيلي المنتجة لأسماك السلمون في تشيلي، اكتشاف فيروس “فقر الدم المعدي” بالسلمون والذي يحتمل أن يكون قاتلا بالنسبة لهذه الأسماك في أحد أحواض تربية الأسماك في منطقة آيسين بجنوب تشيلي.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” تقوم أكواتشيلي وسيرنابيسكا وهي هيئة مصايد الأسماك الحكومية في تشيلي باختبارات على الحوض للتأكد من وجود هذا الفيروس الذي دمر في 2007 صناعة السلمون الوطنية وقتل أكثر من نصف كل الأسماك.

وقالت سيرنابيسكا إنه لم تحدث حالات نفوق بين الأسماك في الحوض التابع لأكواتشيلي بسبب هذا الفيروس. وأضافت إن آخر مرة حدث فيها تفش قاتل لهذا الفيروس كان في نوفمبر 2015 في منطقة آيسين.

ومازالت صناعة السلمون في تشيلي وهي ثاني أكبر صناعة في العالم بعد النرويج تترنح من جراء تكاثر للطحالب في مارس، مما أدى إلى نفوق ما يصل إلى 20 في المئة من إنتاج تشيلي من مزارع أسماك السلمون.