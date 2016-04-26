وزير السياحة: نستهدف جذب 10 مليون سائح هذا العام ورفع متوسط الإنفاق

أكد وزير السياحة محمد يحيي راشد، أن خطة وزارة السياحة المصرية هذا العام فى جذب ١٠ مليون سائح و رفع متوسط الإنفاق، وأن المساعى الطموحة لا تقتصر على جذب الاعداد فقط بل الاهتمام بجذب شرائح ذات مستوى إنفاق أعلى.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي قبل انطلاق فاعليات معرض السياحة و السفر الدولي بإماره دبي، أن الموقع الالكترونى لمصر سيتم إطلاقه خلال شهر لدعم تحسين الصورة الذهنية، لافتا أن الوزارة تستهدف مخاطبة 65% من القوى الشرائيه، ومؤكدا أن هناك تنسيق قائم للارتقاء بالبنية التحتية والاهتمام بالمنتج والخدمة.

> وأشار إلى جهود الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة فى تقديم الدعم للمنشآت الفندقية وتخفيف الاعباء الملقاة على كاهل المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بجدولة الديون وارجاء بعض المستحقات، لافتاً أن القطاع الفندقى المصري يتجه نحو التحول الاخضر واستخدامات الطاقة النظيفة.

> وأوضح الوزير أن منحنى العرض والطلب على المقصد السياحى المصرى، في الربع الاول من العام الجارى شهد انخفاضاً بنسبة ٤٥ % فى حجم السياحة الوافدة مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وإنخفاض الدخل بنسبة 60% عن ذات الفترة، متطلعاَ استعادة الحركه السياحية في الربع الثالث من هذا العام ومؤكداً أهمية بث الامل فى أن الغد أفضل.

> وأوضح راشد أن المخاطر الامنية لا تقتصر على مصر فالعالم أجمع يعانى من تداعيات الاحداث الارهابية، داعياً العالم أجمع لزيارة مصر ومقوماتها السياحية الفريدة ومنتجاتها السياحية المتنوعة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف مختلف الشرائح مع منح حزم سياحية تتمتع بالمرونة الكافية فى برامجها.

و أعرب الوزير عن تفاؤله بالتواجد والمشاركة فى معرض السياحة والسفر الدولى بدبى مع الاشقاء الامارتيين وشركاء الصناعة، متطلعاً أن تسترد السياحة المصرية عافيتها وتصبح أفضل القطاعات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير شريف البديوي قنصل مصر العام في دبي، و السيد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر و ممثلي وسائل الاعلام المختلفة و عدد من ممثلى الشركات المشاركه في الجناح المصرى.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر أن حادث اختطاف الطائره انما دليل علي كفاءة و جودة الطيار المصري ، كما ان طاقم الضيافه ادي واجبه علي اكمل وجه، و ان الامن تعاطي مع مع الاجراءات التفتشيه بمنتهي المهنيه و الحرفيه .

> وأشار الوزير إلى أن هناك برامج سياحية وأجندة سياحية جيدة للموسم الصيفى، كما اننا نحاول تذليل العقبات التي يواجهها القطاع

> السياحى ونولى كثيراً من الاهتمام لملف السياحة العربية من خلال تكثيف الطيران خاصة إلى شرم الشيخ والغردقة، لافتاً إلى جهود الوزارة مع الاجهزة المعنية فى تسهيل إجراءات السفر ومنح تأشيرات الدخول وبما لا يخل بالاجراءات الامنية المتبعة.

> ومن جانبه قال السفير شريف البديوى قنصل مصر العام فى دبى أن جميع مواطنين دول مجلس التعاون الخليخي يدخلون مصر بدون تاشيرات، مضيفاً أن التنسيق قائم الجهات المعنيه لرفع الحظر و بالنسبه للاسواق الجديده ، يستلزم تنسيق و تنظيم عدة مكونات لدعم هذه الخطط.

> وفى سياق متصل، اجري الوزير لقاءات مع كبريات قنوات التليفزيون و الوكالات و الصحف ، -علي سبيل المثال لا الحصر- سي ان ان ، رويترز، الخليج، الحياه، سكاي نيوز ، سكاي نيوز ارابا، ناشيونال، ارابان بزنس.