شركة لإنتاج السلمون فى تشيلى تكتشف فيروسا قاتلا

قالت شركة أكواتشيلى المنتجة لأسماك السلمون فى تشيلى إنها اكتشفت وجود فيروس (فقر الدم المعدى بالسلمون) والذى يُحتمل أن يكون قاتلا بالنسبة لهذه الأسماك فى أحد أحواض تربية الأسماك فى منطقة آيسين بجنوب تشيلى.

وتقوم أكواتشيلى وسيرنابيسكا وهى هيئة مصايد الأسماك الحكومية فى تشيلى باختبارات على الحوض للتأكد من وجود هذا الفيروس الذى دمر فى 2007 صناعة السلمون الوطنية وقتل أكثر من نصف كل الأسماك.

وقالت سيرنابيسكا إنه لم تحدث حالات نفوق بين الأسماك فى الحوض التابع لأكواتشيلى بسبب هذا الفيروس. وأضافت إن آخر مرة حدث فيها تفش قاتل لهذا الفيروس كان فى نوفمبر 2015 فى منطقة آيسين.

ومازالت صناعة السلمون فى تشيلى وهى ثانى أكبر صناعة فى العالم بعد النرويج تترنح من جراء تكاثر للطحالب فى مارس مما أدى إلى نفوق ما يصل إلى 20 فى المائة من إنتاج تشيلى من مزارع أسماك السلمون.

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