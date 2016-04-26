للأمهات.. 3 أطعمة لا تكثرى منها لطفلك حتى سن 3 سنوات

حذر الموقع الأمريكى " Mom junction"، الأمهات من الإكثار فى إعطاء أطفالهن بعض الأطعمة بداية من سن سنة حتى 3 سنوات، لأنها تؤثر سلبيا على صحة الطفل وتضعف مناعته وتؤثر على النمو، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1- الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات مثل الآيس كريم، البسكويت، الكحك، الحلويات كالشوكولاتة والزبدة، ففى الواقع أن جميع هذه الأشياء تضر الأسنان وتقلل من شهية الطفل.

2- الأطعمة المالحة: وفقا للتقرير فمن الضرورى السيطرة على إعطاء الطفل أطعمة مالحة، كالبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها من الأشياء المصنعة، وفى حالة عدم القدرة على منع الطفل من الأطعمة المالحة من الممكن أن يتناولها مرة واحدة فى الأسبوع.

3- الأسماك الدهنية: وحسب التقرير فإن الأسماك الدهنية تشمل السلمون والتونة والماكريل، وتناول الكثير منها يؤدى إلى تراكم الدهون فى الجسم والكثير من السموم، فلا يجب أن يتم إعطاؤها للطفل بكميات كبيرة ومن الممكن أن يتناولها مرة أو مرتين فى الأسبوع، موضحا أن العادات الغذائية التى تعطيها الأم للأطفال تبقى معهم مدى الحياة، فمن الضرورى اختيار الأطعمة المعززة لصحته.

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