شغالة 24 ساعة ومش متقدرة.. 7 أعضاء مهمة بالجسم نجهل وظائفها

خلق الله سبحانه وتعالى أعضاء الجسم لتعمل على مدار 24 ساعة دون كلل أو ملل، وتحقق المطلوب منها بأفضل كفاءة من غير أن تشتكى، وعلى الرغم من ذلك فيجهل الكثير من الأشخاص وظائف هذه الأعضاء على الرغم من أهميتها، وأننا لا نستطيع أن نعيش بدونها لحظة واحدة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على وظائف أعضاء الجسم، خاصة الموجودة بالبطن، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "webmd" الطبى الأمريكى:

وظائف أعضاء الجسم

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>1.الطحال: يوجد فى أعلى يسار البطن، على شمال المعدة، ويشبه شكل قبضة اليد، وطوله حوالى 10 سنتيمترات، ولا يمكن أن تتحسسه بيديك أسفل بطنك لأنه محمى بالقفص الصدرى.

ويلعب الطحال العديد من الوظائف المهمة وتشمل: يعمل كفلتر للجسم وتتخزن به كريات الدم الحمراء "القديمة"، كما تتخزن به الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء، ويساهم فى مكافحة بعض أنواع البكتيريا التى تسبب الالتهاب الرئوى والتهاب الأغشية السحائية.

2.الزائدة الدودية: توجد فى الجانب السفلى الأيمن من البطن، طولها حوالى 10 سنتيمتر، توجد بالقرب من مكان التقاء الأمعاء الغليظة والدقيقة، وعلى الرغم من أن وظيفة الزائدة الدودية غير معروفة حتى الآن، إلا أن بعض الأبحاث تشير أنها تعمل كمخزن للبكتيريا النافعة الضرورية للهضم وصحة الإنسان.

3. المرارة: تستقر خلف الكبد، وظيفتها: تخزين عصارة الصفراء التى يفرزها الكبد، وهى تساعد فى الهضم وامتصاص الدهون. قبل الأكل تكون المرارة مليئة بالصفراء وأشبه بالبالونة وفى حجم الكمثرى الصغيرة، وأما بعد الوجبات، بعد أن تؤدى وظيفتها، تصبح فارغة ومسطحة مثل البالونة قبل نفخها.

4. الكبد: يستقر فى الجانب الأيمن من الجسم تحت القفص الصدرى، ويبلغ وزنه 1400 جرام تقريبا، وهو يتكون من فصين رئيسين: أيمن (كبير الحجم) وأيسر.

وظيفة الكبد الرئيسية هى فلترة الدم القادم من القناة الهضمية، وذلك قبل أن يصل إلى أعضاء الجسم الأخرى، حيث يعطل سمية المواد الكيماوية ويساهم فى التمثيل الغذائى الأدوية، كما يقوم الكبد بإنتاج البروتينات المسئولة عن تجلط الدم، هذا بخلاف إفراز عصارة الصفراء الضرورية للهضم.

5.البنكرياس: يستقر خلف المعدة، طوله حوالى 15 سنتيمتر، ومن أهم وظائفه إفراز هرمون الإنسولين بغرض السيطرة على مستويات الجلوكوز الدم.

6. الأمعاء الدقيقة: طولها 6 أمتار، وقطرها 2.5 سنتيمتر، وظيفتها الأساسية امتصاص أغلب المواد الغذائية من الأطعمة والمشروبات التى نتناولها.

7. الأمعاء الغليظة: طولها تقريبا 1.5 متر، وقطرها 7.5 سنتيمتر، وظيفتها الأساسية تكمن فى امتصاص المياه من بقايا الطعام، وتساهم فى تكوين البراز، وبمجرد دخول الفضلات إلى المستقيم (نهاية الأمعاء الغليظة) تنشط الأعصاب الموجودة فى هذه المنطقة لتشعر بعدها بالحاجة للتبرز.

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