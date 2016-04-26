ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بأسوان

تمكنت قوة شرطية من مباحث مركز إدفو بأسوان، من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات حية، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "حسام .ج"- 20 سنة عاطل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، تحرر المحضر رقم 3144 إدارى مركز إدفو لسنة 2016م، وجار العرض على نيابة المركز لمباشرة التحقيق.

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