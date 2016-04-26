بالصور..ضبط 12 طن منتجات كيماوية مجهولة المصدر فى مصنع بدون ترخيص بالعاشر

تمكن رجال مباحث التموين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم، من ضبط شركة صناعات كيماوية تنتج منتجات بدون ترخيص ومجهولة المصدر.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالشرقية يفيد ضبط "محمد ص" 47 سنة صاحب شركة وذلك لإدارة الشركة بدون ترخيص واستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وتم ضبط 13 شيكارة بودرة خام زنة 25 كجم و2.750 طن بودرة خام "كربونات الكالسيوم" و4 أطنان بودرة 30/70 و50 كرتونة فرست كوت 8011 زنة 25 كجم و20 كرتونة فرست كوت 60187 زنة 25 كجم و46 كرتونة منتج فرست كوت 3003 زنة 25 كجم و40 كرتونة منتج فرست كوت زنة 25 كجم بلغ إجمالى المضبوطات ( 12.350 ) طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2887 جنح ثان العاشر لسنة 2016 .

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