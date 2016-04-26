أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل تضبط قضايا تسول داخل وسائل المواصلات

Google+ Print
شرطة النقل تضبط قضايا تسول داخل وسائل المواصلات شرطة النقل تضبط قضايا تسول داخل وسائل المواصلات
نجحت شرطة النقل والمواصلات فى تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لـ 4 حالات طارئة من مستقلى وسائل النقل، كما عثر أفراد الشرطة على مفقودات بوسائل النقل وتم تسليمها لمالكيها.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 قضايا استغلال أحداث فى جرائم التسول وبيع السلع التافهة وتم ضبط قضيتين تحرش بالسيدات بوسائل النقل وقضية تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك الوقائع وجارى استمرار الجهود لتحقيق التواصل المجتمعى من خلال تقديم الخدمات الشرطية وللتيسير على المواطنين.


>- المرور تضبط 5 الاف مخالفة مرورية و30 سائق يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365