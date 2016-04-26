شرطة النقل تضبط قضايا تسول داخل وسائل المواصلات

نجحت شرطة النقل والمواصلات فى تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لـ 4 حالات طارئة من مستقلى وسائل النقل، كما عثر أفراد الشرطة على مفقودات بوسائل النقل وتم تسليمها لمالكيها.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 قضايا استغلال أحداث فى جرائم التسول وبيع السلع التافهة وتم ضبط قضيتين تحرش بالسيدات بوسائل النقل وقضية تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك الوقائع وجارى استمرار الجهود لتحقيق التواصل المجتمعى من خلال تقديم الخدمات الشرطية وللتيسير على المواطنين.

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