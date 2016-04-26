تجديد حبس متهم بسوهاج لاتجاره فى الأقراص المخدرة

أمر المستشار محمد برهان رئيس محكمة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بتجديد حبس المتهم "منصور.أ.ق" حاصل على دبلوم صنايع 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

ترجع الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء .

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 100 قرص مخدر "تامول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ، تم تجديدها الى 15 يوما.

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