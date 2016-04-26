فاو: الوضع السورى يزداد سوءا حال تقلص المساحات المزروعة بالقمح من جديد

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن النقص الذى تعانى منه سوريا فى محصول القمح يزداد سوءا إذ تقلصت من جديد هذا العام مساحة الأراضى المزروعة بالقمح.

وقالت المنظمة أن الصراع الدائر فى البلاد كان له أثر كبير على الزراعة حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح والشعير لموسم 2015-2016 نحو 2.16 مليون هكتار انخفاضا من 2.38 مليون هكتار فى الموسم السابق. أضافت أن هذا يمثل 68 بالمئة من الحجم الذى تستهدفه الحكومة.

وقالت فاو أن معلومات الزراعة تلك جاءت من الحكومة السورية. لكن الحكومة ذاتها لم تعلن البيانات الخاصة بموسم الزراعة 2015-2016.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الزراعة السورية للحصول على تعليق. وقال مصدر حكومى لرويترز أن البيانات الخاصة بمحصول 2015-2016 ليست جاهزة بعد للنشر.

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