توغل محدود لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الثلاثاء، بشكل محدود شرق مدينة غزة بفلسطين، كما أطلقت النار على الصيادين قبالة سواحل القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الآليات العسكرية بينها جرافات توغلت عشرات الأمتار شرق حى الشجاعية شرق غزة وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال البحرية أطلقت النار بشكل مكثف على الصيادين قبالة مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

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