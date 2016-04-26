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بونديسليغا: شميلتسر يمدد عقده مع دورتموند حتى 2021

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0,,17978775_4,00.jpgقال نادي بوروسيا دورتموند الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوديسليغا ـ إن لاعبه مارسيل شميلتسر مدد عقده مع النادي حتى عام 2021، فيما مدح اللاعب فريقه مشيرا إلى أن النادي "فريق فريد ويزخر بالمواهب".
> أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم ـ بونديسليغا ـ على موقعه الالكتروني أن لاعبه الدولي مارسيل شميلتسر مدد عقده معه حتى 2021.

ويلعب شميلتسر (28 عاما) في صفوف دورتموند منذ 2007، وفاز معه بلقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012 وكأس ألمانيا في 2012.

من جانبه، قال شميلتسر الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر "إنه فريق فريد ويزخر بالمواهب. نشعر عائلتي وأنا إننا وكأننا في منزلنا هنا منذ أعوام، وأنا سعيد لأن أكون جزءا من مستقبل النادي".

على الصعيد الدولي، خاض شميلتسر 16 مباراة مع منتخب بلاده، ولكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي توجت بطلة للعالم في مونديال البرازيل صيف 2014.

ح.ع.ح/ش.ع (أ.ف.ب)
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