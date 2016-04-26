10 أضرار لعلاج سرطان الثدى بالإشعاع.. و7 نصائح للتغلب عليها

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج الإشعاعى

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كيف نقلل أضرار العلاج الإشعاعى؟

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علاج سرطان الثدى ينقسم إلى أكثر من مرحلة، من أبرزها العلاج بالإشعاع، وغالبا ما يتم الخضوع له فى علاج الأورام بشكل عام بعد الجراحة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الآثار الجانبية الناجمة عن علاج سرطان الثدى بالإشعاع، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline"، وتشمل:>1.الشعور بالقلق والتوتر واضطراب الحالة المزاجية.>2.إصابة الجلد بالتهيج والشعور بالحكة.>3.قد يتسبب الإشعاع فى سقوط شعر الإبطين إذا تم توجيهه إلى المنطقة المصابة.>4.الشعور بالإعياء والإرهاق.>5.سيقوم الأطباء بوضع بعض العلامات أو النقاط الصغيرة على الجلد كى تسهل عليهم استكمال العلاج فى المستقبل، ولذا يجب أن تعتادى شكلها.>6.تغير لون الجلد، وقد يستغرق الأمر شهورا حتى يعود لطبيعته، وقد يتغير اللون بشكل دائم ولا يتم علاجه إطلاقا.>7.قد يتسبب العلاج الإشعاعى أحيانا فى تلف الأعصاب، والشعور بالآلام وتنميل الأطراف.>8.إذا تم استئصال العقد الليمفاوية قبل العلاج الإشعاعى، فقد يصاب مريض سرطان الثدى بتورم أو انتفاخ الزراع بعد الخضوع للإشعاع.>9.إذا خضع المريض للعلاج بالإشعاع على الجانب الأيسر من صدره، فإنه من المحتمل أن يصاب بتلف فى أنسجة القلب، ولكن يحدث ذلك بشكل نادر.>10.نادرا ما يصاب القفص الصدرى بوهن أو ضعف بسبب الإشعاع، وهو ما قد يسبب الإصابة بكسور الضلوع.>أضاف التقرير أنه لا يمكن تجنب جميع الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى، ولكن يمكن أحيانا تقليل أضراره، وذلك بالوسائل الآتية:>1.إذا أصبتِ بحساسية فى الجلد بسبب الإشعاع، ينصح بارتداء ملابس واسعة.>2.لا يفضل ارتداء حمالات الصدر التى تحتوى على رباط معدنى أو بلاستيكى لأنها تسبب آلاما بالثدى.>3.اسألى طبيبك عن بعض منتجات العناية بالبشرة كى تستخدميها أثناء الاستحمام.>4.لا تستخدمى أى كريمات أو مراهم على منطقة الثدى التى يتم علاجها بالإشعاع.>5.لا تقومى بحك أو فرك المنطقة المصابة بسرطان الثدى، وتجنبى وضع كمادات المياه الساخنة أو الباردة عليها.>6.قاومى الإرهاق والإعياء بالحصول على القدر الكافى من النوم.>7.امنحى جسمك التغذية السليمة التى يحتاجها وقومى بإبلاغ الطبيب فورا عند ظهور أى آثار جانبية.