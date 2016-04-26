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اليوم.. محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلون»

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اليوم.. محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلون» اليوم.. محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلون»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 68 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” اقتحام قسم شرطة حلوان”، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 

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