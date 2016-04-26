السكة الحديد:تحليل بيانات الصندوق الأسود بكل قطار بعد رحلته لمواجهة الحوادث

انتهت هيئة السكة الحديد من وضع نظام جديد لمواجهة حوادث القطارات والأخطاء البشرية التى تتسبب فى وقوع الحوادث، وشمل هذا النظام تحليل شريط بيانات جهاز التحكم الآلى "أيه. تى.سى" بكل قطار عقب كل رحلة أو ما يعرف بالصندوق الأسود بجرارات القطارات.

وكشفت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النظام الذى قررت الهيئة تطبيقه يستهدف مراجعة أوامر التشغيل التى نفذها سائق كل قطار طوال رحلته، ومعرفة مدى التزامه بلائحة تشغيل القطارات المطبقة بالسكة الحديد، لمحاسبة السائقين المخالفين وتوقيع الجزاءات عليهم، سواء نتج عن مخالفته حادث أم لا.

وقالت مصادر، إنه تم الانتهاء من وضع هذا النظام ضمن خطة كاملة لمواجهة حوادث القطارات والأخطاء البشرية، وأنه يتضمن سحب شريط بيانات جهاز التحكم من كل قطار خلال دخوله إلى الورش بعد كل رحلة للصيانة وتحليل بياناته، بحيث يتم معرفة المخالفات التى ارتكبها السائق طوال الرحلة، وتحديد السائقين الذين يفصلون جهاز الربط الأوتوماتيكى بالقطارات.

وأكدت المصادر أن هذا النظام يستهدف مواجهة تكرار السائقين لفصل جهاز الربط الأوتوماتيكى بالقطارات، مشيرة إلى أن أجهزة الربط هذه مسئولة عن إيقاف القطار آليا فى حالة تجاوز السائق للسرعة أو السيمافور خلال رحلته، لكن أعدادا كبيرة من السائقين لا يلتزمون ويقومون بفصله، مما يسبب الحوادث.

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