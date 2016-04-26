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60% من القراء يتوقعون نجاح التموين فى مواجهة أزمة الدولار وارتفاع الأسعار

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60% من القراء يتوقعون نجاح التموين فى مواجهة أزمة الدولار وارتفاع الأسعار 60% من القراء يتوقعون نجاح التموين فى مواجهة أزمة الدولار وارتفاع الأسعار
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة وزارة فى مواجهة ازمة الدولار وارتفاع الأسعار، توقع غالبية القراء نجاح خطة وزارة التموين فى مواجهة ازمة الدولار وارتفاع الأسعار.

وتوقع 60% من القراء نجاح خطة وزارة التموين فى مواجهة ازمة الدولار وارتفاع الأسعار، بينما استبعد 39% من القراء نجاح خطة وزارة التموين فى مواجهة ازمة الدولار وارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم الاثنين 25-4-2016

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مصر 365

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