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زحام مرورى داخل نفق الأزهر بسبب سيارة معطلة

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زحام مرورى داخل نفق الأزهر بسبب سيارة معطلة زحام مرورى داخل نفق الأزهر بسبب سيارة معطلة
تسبب عطل فى سيارة ملاكى داخل نفق الأزهر بوسط القاهرة فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات القادمة من ميدان الأوبرا وفى طريقه إلى شارع صلاح سالم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة من داخل النفق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بنفق الأزهر بوجود سيارة معطلة بالنفق، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة.


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