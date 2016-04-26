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البنتاجون: القوات الأمريكية الإضافية لسوريا لن تشارك فى عمليات قتالية

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البنتاجون: القوات الأمريكية الإضافية لسوريا لن تشارك فى عمليات قتالية البنتاجون: القوات الأمريكية الإضافية لسوريا لن تشارك فى عمليات قتالية
صرح بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن القوات الأمريكية الخاصة الإضافية التى سيتم إرسالها إلى سوريا لن تكون فى الخطوط الأمامية ولن تشارك فى أعمال قتالية مباشرة.

وقال كوك - فى تصريحات صحفية - إن الهدف من إرسال هذه القوات - التى يبلغ قوامها 250 جنديا أمريكيا - هو توفير الدعم للقوات المحلية المشاركة فى عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش وتعزيز قدراتها، غير أن المسئول الأمريكى رفض ذكر مزيد من التفاصيل حول مهام القوات الإضافية أو توقيت نشرها وذلك حفاظا على سلامة الجنود الأمريكيين.

وأكد كوك أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل تسريع وتيرة الحرب ضد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن إرسال القوات الأمريكية الإضافية إلى سوريا هو محاولة لممارسة مزيد من الضغط على تنظيم داعش فى هذا الوقت الهام على أكثر من جبهة بقدر الإمكان.

وأوضح أن هذه القوات ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فى حالة تعرضها لأى هجوم، وشدد على عدم وجود تنسيق مع السورية، قائلا إن القوات الأمريكية الإضافية التى سيتم نشرها فى سوريا تأتى فى الإطار القانونى القائم على أساس الحرب ضد تنظيم داعش.

وأشار إلى أن هذه القوات تسعى إلى البناء على النجاح الذى حققته الدفعة الأولى من القوات الخاصة الأمريكية التى كان قد تم نشرها مؤخرا فى سوريا والبالغ قوامها 50 جنديا.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أجاز أمس الاثنين نشر 250 جنديا أمريكيا إضافيا فى سوريا لدعم القوات المحلية فى الحرب ضد تنظيم داعش.
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مصر 365

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