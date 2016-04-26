مديرية أمن القاهرة تجرى اليوم قرعة الحج العلنية وتعلن الفائزين

تجرى مديرية أمن القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لحج القرعة هذا العام من أبناء العاصمة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر أكاديمية الشرطة فى العباسية.

وقالت مديرية أمن القاهرة فى بيانٍ لها، إنه من المقرر أن توفر سيارات لنقل المواطنين من مدخل الأكاديمية الرئيسى بشارع فخرى عبد النور حتى مكان إجراء القرعة.

وفتحت وزارة الداخلية باب التقدم لقرعة الحج من خلال أقسام الشرطة، وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة للخدمة الهاتفية الصوتية فى الفترة من 21 مارس، حتى 7 إبريل الجارى.

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