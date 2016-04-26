لجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان تعقد اجتماعاتها الأربعاء بأبى سمبل

تبدأ الأربعاء بمدينة "أبو سمبل" المصرية اجتماعات الدورة السابعة للجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان ، والتي تستمر أعمالها على مدى يومين.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم رئيس الوفد السودانى، إن الغرض من الإجتماع الوقوف على حجم العمل وتطوره بمعبر (أشكيت - قسطل)، الذي تم افتتاحه بين البلدين ، وكذلك التعرف على أهم المعوقات والعمل على معالجتها ، بجانب الوقوف على مستوى الإعداد والتحضير ، وكذلك على مستوى الإنشاءات بمعبر "أرجين" - غرب النيل - المتوقع أن يتم افتتاحه بين الجانبين عقب انتهاء الانشاءات.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث الموضوعات ذات الصلة بالمعابر بين البلدين في إطار تنشيط وتفعيل الآليات المشتركة ، لافتا إلى انعقاد اللجنة القنصلية مؤخرا بالخرطوم برئاسة وكيل وزارة الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية المصري.