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لجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان تعقد اجتماعاتها الأربعاء بأبى سمبل

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لجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان تعقد اجتماعاتها الأربعاء بأبى سمبل لجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان تعقد اجتماعاتها الأربعاء بأبى سمبل
تبدأ الأربعاء بمدينة "أبو سمبل" المصرية اجتماعات الدورة السابعة للجنة المعابر الحدودية بين والسودان ، والتي تستمر أعمالها على مدى يومين.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم رئيس الوفد السودانى، إن الغرض من الإجتماع الوقوف على حجم العمل وتطوره بمعبر (أشكيت - قسطل)، الذي تم افتتاحه بين البلدين ، وكذلك التعرف على أهم المعوقات والعمل على معالجتها ، بجانب الوقوف على مستوى الإعداد والتحضير ، وكذلك على مستوى الإنشاءات بمعبر "أرجين" - غرب النيل - المتوقع أن يتم افتتاحه بين الجانبين عقب انتهاء الانشاءات.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث الموضوعات ذات الصلة بالمعابر بين البلدين في إطار تنشيط وتفعيل الآليات المشتركة ، لافتا إلى انعقاد اللجنة القنصلية مؤخرا بالخرطوم برئاسة وكيل وزارة الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية المصري.

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مصر 365

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