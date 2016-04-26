الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 41درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤقت، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهاراً، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى غرباً ويكون معتدل ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وجنوب شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين ، والرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال وغرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى للإضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتسجل درجات الحرارة:

القاهرة

والاسكندرية

ومطروح

وبورسعيد

وبلطيم

والإسماعيلية

والسويس

ونخل

وطابا

> العظمى فى41 درجة مئوية، والصغرى 21 ،32 درجة، والصغرى 20العظمى 25 والصغرى 15،34 للعظمى والصغرى 21 ودمياط 33 درجة للعظمى و21 للصغرى،33 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى،41 درجة مئوية والصغرى 20،42 للعظمى و20 للصغرى، والعريش39 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى41 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى37 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى.

وفى مدينة

الطور

ومرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

تسجل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 21العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23 والعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 23 والعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 والعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 15 والعظمى 31 درجة مئوية والصغرى 18 والعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، و المنيا العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 17 والعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 19 والعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 22 والعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 23 .

وفى

وسط الدلتا

وأسيوط

وسوهاج

والأقصر

وأسوان

وشلاتين

وحلايب

والوادى الجديد

وقنا

ونويبع

السلوم

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، تصل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20 ،العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 20 ،العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 21العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 22 ،42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة،العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ،العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 ،العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 22،العظمى 41 درجة مئوية،والصغرى 23 درجة مئوية ،العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 والعظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.