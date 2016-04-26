الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 41درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤقت، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهاراً، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى غرباً ويكون معتدل ليلاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
> العظمى فى
>- الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وجنوب شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين ، والرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال وغرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى للإضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وتسجل درجات الحرارة:
> العظمى فى
القاهرة41 درجة مئوية، والصغرى 21 ،
والاسكندرية32 درجة، والصغرى 20
ومطروحالعظمى 25 والصغرى 15،
وبورسعيد34 للعظمى والصغرى 21 ودمياط 33 درجة للعظمى و21 للصغرى،
وبلطيم33 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى،
والإسماعيلية41 درجة مئوية والصغرى 20،
والسويس42 للعظمى و20 للصغرى، والعريش39 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى
ونخل41 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى
وطابا37 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى.
وفى مدينة
الطورتسجل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 21
ومرسى علمالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23 و
الغردقةالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 23 و
شرم الشيخالعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 و
رفحالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 15 و
كاترينالعظمى 31 درجة مئوية والصغرى 18 و
سيوةالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، و المنيا العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 17 و
الفيومالعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 19 و
رأس سدرالعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 22 و
أبوسمبلالعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 23 .
وفى
وسط الدلتا، تصل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20 ،
وأسيوطالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 20 ،
وسوهاجالعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 21
والأقصرالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 22 ،
وأسوان42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة،
وشلاتينالعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ،
وحلايبالعظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 ،
والوادى الجديدالعظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 22،
وقناالعظمى 41 درجة مئوية،والصغرى 23 درجة مئوية ،
ونويبعالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 و
السلومالعظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.
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>- الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة