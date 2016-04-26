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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 41درجة

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 41درجة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 41درجة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤقت، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهاراً، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى غرباً ويكون معتدل ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وجنوب شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين ، والرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال وغرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى للإضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتسجل درجات الحرارة:


> العظمى فى

القاهرة

41 درجة مئوية، والصغرى 21 ،

والاسكندرية

32 درجة، والصغرى 20

ومطروح

العظمى 25 والصغرى 15،

وبورسعيد

34 للعظمى والصغرى 21 ودمياط 33 درجة للعظمى و21 للصغرى،

وبلطيم

33 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى،

والإسماعيلية

41 درجة مئوية والصغرى 20،

والسويس

42 للعظمى و20 للصغرى، والعريش39 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى

ونخل

41 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى

وطابا

37 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى.

وفى مدينة

الطور

تسجل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 21

ومرسى علم

العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23 و

الغردقة

العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 23 و

شرم الشيخ

العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 و

رفح

العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 15 و

كاترين

العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 18 و

سيوة

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، و المنيا العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 17 و

الفيوم

العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 19 و

رأس سدر

العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 22 و

أبوسمبل

العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 23 .

وفى

وسط الدلتا

، تصل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20 ،

وأسيوط

العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 20 ،

وسوهاج

العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 21

والأقصر

العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 22 ،

وأسوان

42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة،

وشلاتين

العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ،

وحلايب

العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 ،

والوادى الجديد

العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 22،

وقنا

العظمى 41 درجة مئوية،والصغرى 23 درجة مئوية ،

ونويبع

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 و

السلوم

العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.

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