حبس صاحب شركة ومسجل خطر لاتهامهما بالاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس صاحب شركة ومسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لترويجهما المواد المخدرة على عملائهما وحيازتهما 9 آلاف قرص مخدر، وكشفت التحريات أن المتهمين يستخدمان سيارة ملاكى لنقل المواد المخدرة لعملائهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار "محمد. س" صاحب شركة استيراد وتصدير و"أشرف. ف" مسجل خطر سبق ضبطه واتهامه فى 9 قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور. وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بشارع الملك فيصل، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

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