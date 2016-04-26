‏‫بعد وصول مرضى الربو إلى 9 ملايين.. ليه الأمراض التنفسية منتشرة بمصر؟

قال الدكتور نبيل الدبركى، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والحساسية، إن أمراض الجهاز التنفسى تنامت معدلاتها بشكل ملحوظ فى العالم كله على مدار المائة عام الماضية، بسبب الثورة الصناعية وما أعقبها من تشييد عدد مهول من المصانع ورواج صناعة السيارات، وهو ما أدى لزيادة معدلات تلوث الهواء الجوى.

وفيما يتعلق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى مصر، ووصول أعداد مرضى الربو إلى ٩ ملايين شخص أو أكثر، بحسب ما أعلن خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر، أشار الدبركى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك يرجع إلى بعض العوامل الوراثية، وأيضا بسبب عدم التزام المواطنين بالقواعد الصحية المتعارف عليها، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من المصانع والمناجم والمحاجر والتكييفات والعوادم المنبعثة من السيارات .

وأوضح أن أمراض الجهاز التنفسى الميكروبية تنتقل بسهولة من شخص لآخر عبر الكحة والرذاذ، لذا تحدث العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة أو التجمعات فى أى مكان، وحال عدم علاج أى مرض صدرى بشكل مبكر سيؤدى ذلك إلى تفاقم المرض وزيادة نسبة المضاعفات، لافتا إلى أن أى مرض مهما بلغت خطورته لو تم اكتشافه مبكرا وخضع المريض للعلاج فورا بواسطة الطبيب المختص ستكون نتائج الشفاء عالية.

وأضاف الدبركى أنه يوجد عدد من السلوكيات الخاطئة التى ساهمت أيضا فى تنامى هذه المشكلة، مثل: تدخين الشيشة والسجائر فى الأماكن العامة وحرق القمامة وشوى الكفتة واللحوم فى الشارع بالأماكن التى يتواجد بها الناس بكثافة والبصق بالشوارع، واستخدام مطهرات الأرض والمبيدات الحشرية بإفراط ودون تعقل، وكذلك الإفراط فى استخدام البخور والعطور والتعرض المباشر لتيارات الهواء البارد بالشارع، أو التعرض بشكل مباشر عن قرب لتيارات التكييف الباردة.. جدير بالذكر أن مرض الربو والسدة الرئوية المزمنة تعد من أكثر أمراض الجهاز التنفسى المنتشرة فى مصر.

استاذ صدر: 9 ملايين مريض ربو بمصر وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصدر

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