أمير نجران: كلمة خادم الحرمين تجسد حرصه على تحقيق الرفاهية للمواطن وتأمين العيش الكريم له

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رؤية المملكة 2030، وبما أكد عليه -رعاه الله- في كلمته بهذا الحدث أنه وضع نصب عينيه التنمية الشاملة؛ لتكون بلادنا أنموذجا للعالم على جميع المستويات إن شاء الله.

ووصف الأمير جلوي بن عبدالعزيز قرار موافقة مجلس الوزراء على هذه الرؤية، بالقرار بالتاريخي والمفصلي في مسيرة التنمية في المملكة، وقال سموه في مستهل ترؤسه اجتماع مجلس التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، "إن كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في جلسة مجلس الوزراء، تجسد حرصه على تحقيق الرفاهية للمواطن، وتأمين العيش الكريم له، وإخضاع الخدمات من أجل راحته وسعادته".

وأعرب سموه في كلمته بمجلس التنمية السياحية بالمنطقة، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-، على ما يولونه من عناية كريمة، وحرص بالغ على خدمة الوطن والمواطن.

وعبّر سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهود سموه المباركة في رفع اسم الوطن عاليا في المنظمات الدولية، وعلى اهتمامه بما تزخر به المنطقة من آثار وتراث وثقافة.

وتحدث سموه على الحالة التي تعيشها المنطقة رغم الصراع الدائر في الدولة المجاورة، قائلا: "إننا اليوم.. ونحن نعيش في منطقة حدودية، نجاور مناطق الصراع والفوضى، نرى في منطقتنا حراكًا اقتصاديًّا وسياحيًّا وثقافيًّا، من مهرجانات وملتقيات وندوات ومحاضرات، ووفودًا تفد لزيارتها والاطلاع على معالمها، وهذا يعكس ما تنعم به بلادنا من الأمن والطمأنينة، بفضل الله تعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة التي لا تتهاون في المساس بأمننا واستقرارنا، وبعزيمة رجال قواتنا العسكرية البواسل، وبثبات المواطن الكريم وصموده".

وشدد سموه على صناعة برامج فعّالة لتسويق منطقة نجران سياحيا، بما يحقق شعار مجلس التنمية السياحية "نجران.. تاريخ وحضارة"، ويكفل إبراز ثقافة مجتمع المنطقة، كونه أنموذجا مشرفا من نماذج الشعب السعودي الكريم.

إلى ذلك؛ عرض أمين مجلس التنمية السياحية مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح نتائج اجتماعات اللجان الفرعية في المحافظات، وخطة مهرجان الصيف المقبل، وإقبال المستثمرين على نشاط الإيواء السياحي.