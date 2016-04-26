شيوخ الإمارات: رؤية السعودية 2030 مليئة بالطموح للمملكة والمنطقة

بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي عن خطة ورؤية "السعودية 2030"، غرّد أصحاب السمو شيوخ الإمارات مرحبين بهذه الخطوة الطموحة التي ستكتب تاريخًا جديدًا للمملكة والمنطقة بشكلٍ عام.

محمد بن راشد: قيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاتها

حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تابع باهتمام بالغ مثل غيره إطلاق #رؤية_السعودية_2030. وأضاف سموه أنها؛ "رؤية مليئة بالطموح والأمل للمملكة وللمنطقة ..وقيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاتها".

محمد بن زايد: برنامج طموح من ملك الحزم

وأعرب حاكم دبي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة قائلًا؛ "تفاؤلنا وفرحنا ب #رؤية_السعودية_2030 هو فرح بمستقبل جديد لمنطقتنا وتفاؤل بتجديد حضاري لأمتنا العربية نحو استغلال أمثل لطاقاتها ومواردها وشبابها".

عبدالله بن زايد: خطوة جبارة ليس للسعودية فقط وإنّما للمنطقة

ومن جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في تغريدات بثها حساب "أخبار الشيخ محمد بن زايد" الرسمي على موقع التويتر، "حديث اخي محمد بن سلمان يستشرف المستقبل ويحمل ابعادا وطنية واستراتيجية تعود بالخير على المملكة والمنطقة".

وأضاف سموه؛ "رؤية المملكة 2030 التنموية برنامج طموح من ملك الحزم ورجل القرارات التاريخية".

وفي ختام تغريداته؛ تمنى ولي عهد أبو ظبي للمملكة وبرؤية قيادتها الحكيمة كل التوفيق والسداد والنجاح لما يخدم مصالح الأمتين العربية والاسلامية.

وفي سياقٍ متصل وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد، مشروع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بأنّه "خطوة جبارة ليس للسعودية فقط، وإنّما للمنطقة نحو المزيد من الرفعة والإنجاز".

وأكد في سلسلة تغريدات، على وسم "#الرؤية_السعودية_2030"، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن "قيادة المملكة تتحدى تحديات المنطقة عبر عاصفة الحزم والرؤية السعودية 2030 بقوة العزيمة والتنمية الشاملة".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "القوة الشاملة هي طريقنا الوحيد لغد أجمل"، موضحاً أن "التكامل مع السعودية نهجنا".

وقال إن "رؤية السعودية 2030 ستكون الرافع التنموية للمملكة والمنطقة العربية بعز المولى القدير وشباب طامح وقيادة بصيرة".

فيما شدد على أن "البعض ينشر الإرهاب والفوضى أما نحن وبقيادة المملكة الحكيمة نهجنا البناء والسعادة".