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ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن ضبط 41 محكوم عليهم هاربين ، بينهم " ف س س"، والمطلوب للتنفيذ علية فى القضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثالث العريش مخدرات، حصر رقم 23 لسنة 2015 المقيدة برقم 706 لسنة 2015 كلى شمال سيناء، والمحكوم علية فيها بجلسة 6/3/2016 غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضية تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 52 مخالفة متنوعة.

وفى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية، للحد من الحوادث حفاظا علي أرواح وممتلكات المواطنين فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 90 مخالفة.


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مصر 365

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