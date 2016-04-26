بالصور.. ورشة طوب تردم 5 أفدنة من النيل بفوه كفر الشيخ

تعالت صيحات أهالى فوه من الإهمال الصارخ من المسئولين عن حماية نهر النيل بفوه وبمحافظة كفر الشيخ، لتقاعصهم بدون مبرر عن إزالة التعديات على حرم نهر النيل، وردم أجزاء منه، من قبل أصحاب ورشة الطوب المقابله لشبكة كهرباء فوه، وقيام العاملين بها بردم مياه النيل كل يوم حتى أصبحت المساحه التى استولوا عليها تتعدى الخمسة أفدنه .

قال سعيد شبور من أهالى مدينة فوه "، نُفذت أكثر من حملة لازالة التعديات على نهر النيل،ولكن لم تزال التعديات التى تمارس من العاملين بورشة الطوب المقابلة لشركة كهرباء فوه، وكأن ورشة الطوب خط أحمر لايمكن المساس بالمسئولين عنها.

وأضاف نعمان الروينى " من أهالى فوه "نطالب صفاء شتا مدير إدارة حماية جسور النيل فرع رشيد،ومقرها منطقة الكشله بدسوق، ازالة التعديات، ولا تخشى لومة لائم لإقارب صاحب الورشة من المسئولين ونحملها المسئولية كاملة .

وأضاف أن عملية ردم نهر النيل والتعدى عليه تتتكرر شبه يومى أمام الناس نهارا جهارا،يستفذهم ويفقدهم الثقه فى المسئولين،لما يرونه فى كل حملة ازالة تفرق بين المتعدين، وهناك من فوق القانون لا تمسهم تلك القرارات، فهل آن الاوان فى عهد الوزير الجديد للرى ومحافظى البحيره وكفر الشيخ محاسبة هذه مسئولة حماية النيل عن اغفالها عن مخالفات تحت حمايتها ورعايتها ؟.

وقال محمد السيد محمد " من أهالى فوه "مايحدث من حمايه لتلك الورشه جعل البعض يتجرأ للاستيلاء على النيل وردمه،فهناك قطعة أرض زراعيه تقع بجوار الكوبرى العلوى تجاه فوه،وبجانب منزل الخلال وهو منزل ازيل شاهدنا بالصدفه صاحب الأرض وجرارات زراعيه تلقى الردم بكميات كبيره جدا فى وقت متآخر من الليل ثم انزل اللودر الردم فى الماء ليضم مساحه كبيره من النيل لتلك الارض، وكل ذلك يتم تحت رعاية وعناية العاملين بحماية جسورالنيل، مضيفاً لن يجروء أى مواطن على المخاطره للبناء أو الردم فى الظلام إلا بغض الطرف من المسئولين بحماية النيل لعدم الإزالة نهاراً .

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