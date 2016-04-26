بالصور.. مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر يتفقد القوافل الدعوية بمنطقة شرق السكة

تفقد الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، مساء أمس الإثنين، القوافل الدعوية بمنطقة شرق السكة حيث بدء جولته بمسجد العتيق بنجع الخطباء، واستمع إلى جزء من الحديث، ثم انتقل إلى مسجد الرحمن بنجع الخطباء ومسجد الحاج أمين شرق السكة، ثم انتقل إلى مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة أيضا، وختم الجولة في مسجد علي بن أبى طالب.

وقال الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف الأقصر أن الإدارة أعدت خطة القوافل الدعوية لهذا الأسبوع لتغطى عشرين مسجدا بمنطقة شرق السكة، وهى ( السيدة زينب ، عبد الله بن مسعود ، علي بن ابي طالب ، وفاطمة الزهراء ، والشيخ حفنى ، الحاج أمين ، مشايخ عطية ) بشرق السكة و ( العتيق والرحمن والأخوين والأنوار المحمدية ) بنجع الخطباء ، والعتيق القباحى الغربى والسمان بالسمانين وأبو الخلي والخلفاء الراشدين بالجواهرة و ( التوحيد ، التقوى ، الشيخ يونس ، الرحمة ، الرحمن ) بالقباحي الشرقي وأوضح الأزهري أن الأئمة الذين شاركوا في القوافل الدعوية يبلغ عددهم خمسين إماما من أفضل أئمة إدارة أوقاف بندر الأقصر.

- مدير أوقاف الأقصر يتفقد قوافل دعوية فى 15 مسجدا بالكرنك