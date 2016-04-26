لجنة القوى العاملة بالبرلمان: لم نتسلم تعديلات قانون الخدمة المدنية

قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن تعديلات قانون الخدمة المدنية لمناقشتها وتعديلها.

وأشار الزنط، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك ملاحظات حول القانون ستسعى اللجنة لبحثها خلال مناقشة "الخدمة المدنية" أبرزها ضرورة تسوية عقود جميع الحاصلين على شهادات عليا، والتخفيف من العقوبات على العمال، بحيث يرضى القانون جميع الفئات.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش مشاكل العمال خلال أول اجتماع لها، وستضع حلولاً لها قبل بداية شهر رمضان المُقْبِل، موضّحًا دعوة أعضاء اللجنة لحضور احتفالات عيد العمال المقرر لها بعد غد الخميس.

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